Шон О’Мэлли выступил за изменение перчаток в UFC после остановки боя с Муньосом
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О'Мэлли считает, что причиной результата в его поединке с бразильцем Педро Муньосом, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе, является форма перчаток.
Напомним, поединок был остановлен во втором раунде после тычка в глаз со стороны О'Мэлли.
«Мы должны что-то сделать с перчатками. Потому что, когда ты надеваешь их, они заставляют тебя разжимать руки. А их нужно держать сжатыми. Думаю, если бы у нас были перчатки, которые бы заставляли руки сжиматься в кулак, это очень помогло бы», – сказал американец на послематчевой пресс-конференции.
Ранее бывший чемпион дивизиона россиянин Пётр Ян прокомментировал результат поединка О'Мэлли – Муньос.
Новость по темеПётр Ян отреагировал на исход поединка Шона О’Мэлли и Муньоса
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