Оливейра — о бое с Волкановски: это вопрос времени
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра высказался о возможном бое с австралийцем Александром Волкановски.
«Он очень крутой парень. Я знаю, что он вошёл в историю своего дивизиона, но все, кто мечтает о переходе в лёгкий вес, должны хорошо подумать, потому что это очень, очень тяжёлый дивизион.
Честно говоря, этот бой – вопрос времени. Все знают, что я хотел бы драться с Конором из-за денег, и все знают, что я думаю, что Ислам должен ещё подраться, хотя бы один раз, прежде чем бороться за титул. Теперь ещё Волкановски. Все хотят драться со мной», — приводит слова Оливейры MMA Mania.
Напомним, благодаря победе над Максом Холлоуэем Александр Волкановски защитил титул UFC в полулёгком весе.
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