«Если не я, то кто?» Миша Тейт — о шансах победить Валентину Шевченко

После победы над Тайлой Сантос на UFC 275 действующая чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко изъявила желание померяться силами с Мишей Тейт. Бывшая чемпионка в легчайшем весе готовится к дебютному бою в дивизионе Пули. И она с готовностью ответила на вызов бойца из Киргизии.



«Да, если не я, то кто ещё? Победа над Лорен Мёрфи станет трофейным пером, которое я водружу на шляпу. Я — бывшая чемпионка, давайте устроим это шоу сейчас. Я хочу драться с лучшими. Я хочу драться с Валентиной. Лорен — жёсткий, стойкий боец, она входит в пятёрку лучших, так что для меня это будет большой победой. Это поставит меня прямо перед Валентиной, которая полностью зачистила дивизион», — заявила Тейт в интервью MMAJunkie.

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Шевченко.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек.