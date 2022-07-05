«Они полностью тупы». О'Мэлли высказался о судьях, отдавших первый раунд Муньозу

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC, американец Шон О'Мэлли высказался о решении судей отдать первый раунд его поединка с бразильцем Педро Муньосом в пользу соперника.

«Пусть эти судьи попробуют ударить меня, и они поймут как это больно. Каждый раз, когда Педро пытался наносить мне удары, ему было больнее чем мне. Это было видно.

Они полностью тупы. Буквально, просто тупые. Они вообще бой смотрели? Меня никто не бил. Как вы могли засчитать этот раунд ему? В этом нет никакого смысла», — приводит слова О'Мэлли MMAWeekly.com.

Напомним, поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако бразилец после паузы продолжил бой.