Обновлённый рейтинг UFC. Перейра – 6-й в среднем дивизионе, Исмагулов – в топ-15
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, бразильский боец Алекс Перейра, который до этого не входил в топ-15, вышел на шестую строчку в среднем дивизионе.
Напомним, Перейра на турнире UFC 276 нокаутировал Шона Стрикленда в первом раунде. Британец после этого поражения опустился с четвёртой позиции на седьмую.
Стоит отметить, что Макс Холлоуэй после поражения в титульном бою Александру Волкановски опустился на восьмую строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории.
Казахстанский боец Дамир Исмагулов также впервые вошёл в топ-15 в лёгком дивизионе.
В женском наилегчайшем дивизионе наибольшего прогресса добилась Мэйси Барбер. Она поднялась на три строчки и теперь идёт десятой.
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