Обновлённый рейтинг UFC. Перейра – 6-й в среднем дивизионе, Исмагулов – в топ-15

В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира, который состоялся в минувшие выходные. Согласно ему, бразильский боец Алекс Перейра, который до этого не входил в топ-15, вышел на шестую строчку в среднем дивизионе.

Напомним, Перейра на турнире UFC 276 нокаутировал Шона Стрикленда в первом раунде. Британец после этого поражения опустился с четвёртой позиции на седьмую.

Стоит отметить, что Макс Холлоуэй после поражения в титульном бою Александру Волкановски опустился на восьмую строчку в рейтинге вне зависимости от весовой категории.

Казахстанский боец Дамир Исмагулов также впервые вошёл в топ-15 в лёгком дивизионе.

В женском наилегчайшем дивизионе наибольшего прогресса добилась Мэйси Барбер. Она поднялась на три строчки и теперь идёт десятой.