Педро Муньос показал доказательства, что получил травму после тычка в глаз Шоном О'Мэлли

Бразилец Педро Муньос опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой показал заключение врача после обследования на предмет травмы глаза после боя с Шоном О'Мэлли.
Согласно записи, Муньосу была назначена эритромициновая офтальмологическая мазь, которая используется для лечения глазных инфекций. Кроме того, ему ввели флуоресцеиновую офтальмологическую полоску в оба глаза, которая помогает обнаружить ссадины роговицы, и офтальмологический раствор тетракаина для обезболивания глаз перед медицинскими процедурами.
Муньос должен пройти обследование у доктора Эмиля А. Штейна, офтальмолога из Лас-Вегаса, по поводу ссадины на роговице правого глаза и острой боли в правом глазу.
Напомним, поединок был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Отметим, что в первом раунде Шон также нарушил правила, нанеся своему сопернику удар в пах, однако тогда бразилец после паузы продолжил бой.
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