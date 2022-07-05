Стрикленд — о поражении Перейре: я думал, что чертовски хорош, но оказалось это не так

Американский боец UFC Шон Стрикленд высказался по поводу своего поражения бразильцу Алексу Перейре.
«Я думал, что чертовски хорош, но оказалось это не так. Я бы сделал это снова, дрался бы точно так же. Я просто хочу поблагодарить вас, ребята.
Я знаю, что не буду гребанным величайшим бойцом в истории. Я не Хабиб или Жорж Сен-Пьер. Я простой парень, который любит драться. И вы, ребята, сделали это возможным. Так что спасибо вам», — написал Стрикленд в своих социальных сетях.
Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Перейры уже в первом раунде. Бой продлился около двух с половиной минут.
Таким образом, Шон прервал свою серию из шести побед, всего на его счету 25 удачных поединков в ММА при четырёх поражениях. Для Перейры эта победа стала шестой в ММА и третьей в UFC при одном поражении на старте карьеры.
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