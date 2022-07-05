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Стрикленд — о поражении Перейре: я думал, что чертовски хорош, но оказалось это не так

Стрикленд — о поражении Перейре: я думал, что чертовски хорош, но оказалось это не так
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Американский боец UFC Шон Стрикленд высказался по поводу своего поражения бразильцу Алексу Перейре.

«Я думал, что чертовски хорош, но оказалось это не так. Я бы сделал это снова, дрался бы точно так же. Я просто хочу поблагодарить вас, ребята.

Я знаю, что не буду гребанным величайшим бойцом в истории. Я не Хабиб или Жорж Сен-Пьер. Я простой парень, который любит драться. И вы, ребята, сделали это возможным. Так что спасибо вам», — написал Стрикленд в своих социальных сетях.

Поединок завершился победой нокаутом в исполнении Перейры уже в первом раунде. Бой продлился около двух с половиной минут.

Таким образом, Шон прервал свою серию из шести побед, всего на его счету 25 удачных поединков в ММА при четырёх поражениях. Для Перейры эта победа стала шестой в ММА и третьей в UFC при одном поражении на старте карьеры.

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