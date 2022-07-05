«Легион-Динамо» может предложить контракт Хабибу Нурмагомедову

Президент футбольного клуба «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался по поводу возможного контракта с экс-бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб всегда на связи. Постоянно интересуется жизнедеятельностью клуба. Скажу так — он нас не забывает, помогает чем может.

Планируем ли предложить Нурмагомедову контракт игрока основы? Пока что он сам не изъявлял желания играть. Всё-таки дел у него и так хватает, в республике он появляется редко. Но историю с Хабибом-игроком мы не забывали. Тем более что сейчас новый сезон, так что, возможно, скоро мы с ним снова поднимем этот вопрос — вопрос полноценного контракта», — приводит слова Лахиялова Legalbet.

Ранее Нурмагомедов (29-0) прокомментировал своё включение в Зал славы UFC.