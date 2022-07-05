А. Емельяненко рассказал, как проходило его восстановление и подготовка к бою с Дациком

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком.

«Восстановление и подготовка проходят у меня отлично. Поначалу было очень тяжело, всё не слушалось – ни руки, ни ноги. Сейчас потихоньку начинает возвращаться мышечная память.



Я постоянно боксирую в спортзале с боксёрами-профессионалами. Каждый день, причём с разными, от лёгкого веса до тяжёлого.



У меня опыт огромный. То, что я не выступал на соревнованиях по профи-боксу, не значит, что я не умею боксировать. Я побью Дацика», — сказал Емельяненко на своём YouTube-канале.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.