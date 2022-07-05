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«Уставал после четырёх раундов». Алексей Папин рассказал о спаррингах с Усиком

«Уставал после четырёх раундов». Алексей Папин рассказал о спаррингах с Усиком
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Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин рассказал о спаррингах с чемпионом мира в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком.

«Мы провели две недели спаррингов. Неделю до Нового года и неделю после. Он готовился к поединку с Бриедисом. Приехали туда, встретили очень радушно.
Мне не было сложно с ним боксировать, у меня многое получалось, но я боксировал с ним четыре раунда и уставал, мне было тяжело, а он так 15 может отбоксировать. Вот в чём разница.

Я бы выделил его боксёрский интеллект. Он думает, он видит бой. И старается анализировать соперника. Его передняя рука? Не могу сказать, чтобы меня что-то беспокоило. Может, потому, что это был первый этап спаррингов и он потом раскрылся. Мне, наоборот, было интересно», – сказал Папин в подкасте Григория Дрозда.

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