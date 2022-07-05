Промоутер Энтони Джошуа назвал слабое место Александра Усика

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что украинец Александр Усик тяжело переносит атаки по корпусу.

«Когда вы думаете об этом поединке, возникает ощущение, что Джошуа просто обязан побеждать. Правда, Усик способен подстраиваться под любой стиль, однако ему не нравится драка.

Он не любит, когда его бьют, и особенно по корпусу. Не секрет, Джошуа должен быть более агрессивным. Но об этом проще сказать. Роберт Гарсия (тренер Джошуа. – Прим. «Чемпионата») верно подметил, что вам нужны три плана на бой, потому что Усик очень хорош», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

Ранее о своих спаррингах с Усиком рассказал российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Папин.