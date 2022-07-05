«Я лучший во всём. Все рекорды за мной». Макгрегор — о том, что достоин Зала славы UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор высказал мнение, что достоин включения в Зал славы UFC.

«С нетерпением жду своего включения в Зал славы. Я буду там. Лучший во всём. Все рекорды за мной: самый быстрый нокаут, количество нокдаунов, победы нокаутом в наибольшем числе дивизионов. Финансовые показатели. Но я не спешу, пока продолжаю разбивать носы и лишаю соперников сознания», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.



Последний бой Макгрегор провёл на турнире UFC 264, который состоялся летом прошлого года. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках.

Макгрегор показал свой бар, украшенный в цветах ЛГБТ: