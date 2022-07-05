Джамал Хилл: Прохазка пригрел место для нового короля

Десятый номер рейтинга полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC американец Джамал Хилл считает, что смог бы составить конкуренцию действующему чемпиону чеху Иржи Прохазке.

«Думаю, что наш поединок получился бы захватывающим. Он имеет шансы стать одним из лучших титульных боёв в истории вне зависимости от весовой категории. Поздравления ему, но он просто пригрел место для нового короля.

Я вижу у него дыры в защите. Никто не идеален, но я знаю, чем бы я мог воспользоваться. Сейчас же я просто хочу попасть к нему в клетку и понять, каково это», – приводит слова Хилла издание MMAJunkie.

Напомним, 7 августа на турнире UFC on ESPN 40 Хилл встретится с шестым номером рейтинга бразильским ветераном Тиаго Сантосом.