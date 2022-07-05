Тренер: Головкин и Альварес говорят гадости, чтобы заставить людей купить трансляцию
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Известный американский тренер Ронни Шилдс не считает конфликт между звёздными средневесами Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом настоящим.
«Какой боец не говорит гадости? Все занимаются этим. Что есть, то есть. Но эти ребята плывут в одной лодке и знают об этом.
GGG – по-настоящему хороший боец и объединённый чемпион в среднем весе. У Канело же ничего нельзя отнять, он абсолютный чемпион мира. Поэтому фанаты будут заинтересованы каждый раз, когда они будут драться.
Говоря о сопернике перед боем, они попросту пытаются заставить людей, не имеющих отношения к боксу, купить трансляцию. Людям нужен конфликт, чтобы решиться на это. Но, в конце концов, эти парни просто деловые партнёры», – сказал Шилдс в интервью The Radio War.
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