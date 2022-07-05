Александр Шлеменко раскрыл стратегию на бой с Исмаиловым, приведя в пример Минеева

Известный российский средневес Александр Шлеменко рассказал о стратегии на поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым, который, как ожидается, состоится в конце лета.

«Я скажу, как есть. Может, это и секрет для кого-то. Я не собираюсь что-то там выдумывать. Я буду прессовать Магу. Самое главное с Магой – это не давать ему работать. Он на вас налетел, вы отбились и ждёте, пока он отдохнёт и ещё раз на вас налетит. Это не работает с Магой.

Посмотрите на Вову Минеева. Конечно, не в первом раунде, но он начал отвечать тогда, когда он хотел. А не когда Мага этого ждал. И что мы увидели? В принципе, у него не было больших проблем», – сказал Шлеменко в интервью изданию Sport24.

Ранее Исмаилов объяснил, почему не станет проводить болевые приёмы в бою со Шлеменко.