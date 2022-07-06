Исраэль Адесанья заявил о желании выступить в реслинге

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что готов выступить в реслинге.
«Определённо, это то, в чём я хотел бы себя попробовать. Просто ради развлечения. Я не говорю, что устроился бы на полноценную работу, но я наверняка запрыгнул бы в WWE (американский реслинг-промоушен. – Прим. «Чемпионата»), или что-то в этом роде», – сказал боец в интервью изданию BT Sport.
Это не первый случай, когда звёзды UFC говорят об участии в постановочных боях. Напомним, ранее в реслинге непродолжительное время выступала американка Ронда Роузи. Самым же ярким примером является бывший обладатель титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Брок Леснар.
Ранее Фрэнсис Нганну задел в социальных сетях Джона Джонса, приведя Адесанью в качестве примера.
- 6 июля 2022
-
00:42
-
00:16
-
00:02
- 5 июля 2022
-
23:34
-
23:27
-
22:16
-
22:03
-
21:33
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:46
-
20:36
-
19:47
-
19:44
-
19:06
-
17:56
-
17:38
-
16:43
-
16:28
-
15:42
-
14:43
-
13:20
-
12:35
-
11:58
-
10:56
-
10:11
-
09:21
-
07:22
-
06:38
-
02:32
-
01:22
-
00:57
-
00:57
-
00:13