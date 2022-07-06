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Исраэль Адесанья заявил о желании выступить в реслинге

Исраэль Адесанья заявил о желании выступить в реслинге
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья заявил, что готов выступить в реслинге.

«Определённо, это то, в чём я хотел бы себя попробовать. Просто ради развлечения. Я не говорю, что устроился бы на полноценную работу, но я наверняка запрыгнул бы в WWE (американский реслинг-промоушен. – Прим. «Чемпионата»), или что-то в этом роде», – сказал боец в интервью изданию BT Sport.

Это не первый случай, когда звёзды UFC говорят об участии в постановочных боях. Напомним, ранее в реслинге непродолжительное время выступала американка Ронда Роузи. Самым же ярким примером является бывший обладатель титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Брок Леснар.

Ранее Фрэнсис Нганну задел в социальных сетях Джона Джонса, приведя Адесанью в качестве примера.

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