«Этот засранец попадёт в Зал славы». Флойд Мейвезер осудил Райана Гарсию за критику Канело

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший вступился за недавнего лидера рейтинга «pound-for-pound» мексиканца Сауля Альвареса в публичной перепалке с бывшим одноклубником и легковесом Райаном Гарсией.

«Мы видели, как Райан Гарсия восхваляет Канело. Он восхвалял Канело. На тот момент он был в его тренировочном лагере. Теперь же всё, что мы видим, – это негатив: «Мне не нравится то, мне не нравится это…»

Нужно с уважением относиться к тому, чего достиг Канело. И не нужно плохо говорить о нём. Да, мы все пытаемся защищать себя, но стоит ли говорить плохо о Канело, когда тебя учили в его зале? Ты был учеником. Вот что нужно сказать о Канело: он всегда выходит драться. И этот засранец попадёт в Зал славы», – сказал Мейвезер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.