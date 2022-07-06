Адесанья оценил победу Перейры над Шоном Стриклендом

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья прокомментировал выступление своего претендента, бразильца Алекса Перейры, на турнире UFC 276, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе.

Напомним, Перейра нокаутировал в первом раунде 4-го номера дивизиона Шона Стрикленда. Сам же Адесанья возглавил турнир, победив единогласным решением Джареда Каннонье.

«Нет, я не впечатлён. Шон Стрикленд призывал его отвечать и нарвался на левый хук. Я не впечатлён. Как, впрочем, не впечатлён и своим выступлением, учитывая ожидания, которые я на себя налагал. Хотя это всё равно был мастер-класс.

Я уже не тот боец, который дрался с ним в кикбоксинге. Я возмужал. И я знаю, на что способен. Последний бой не был моим. Что же касается его, то я позабочусь о том, чтобы быть на высоте», – сказал Адесанья в интервью YouTube-каналу mainevent.