Мухаммад: бой Адесаньи и Перейры будет потрясающим

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад поделился ожиданиями от возможного боя между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
«Только что посмотрел оба боя в кикбоксинге Адесаньи и Перейры, они были так хороши… Этот поединок в MMA будет потрясающим», – написал Мухаммад в социальной сети.
Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.
На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье.
Ранее Фрэнсис Нганну задел в социальных сетях Джона Джонса, приведя Адесанью в качестве примера.
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