«Ничего особенного». Хабиб опубликовал фото с отдыха
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Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил пост в своих социальных сетях, в котором показал, как он отдыхает.
«Ничего особенного», — подписал фотографию Хабиб.
Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу в бою с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о решении завершить карьеру. В его активе 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Люк Рокхолд и Хабиб Нурмагомедов провели спарринг по джиу-джитсу:
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