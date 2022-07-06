Рахмонов: я во всём сильнее Чимаева

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов считает, что он сильнее шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Я во всём сильнее Чимаева. Не знаю, когда состоится наш бой, время покажет, но я хотел бы подраться с ним в чемпионском поединке, в пяти раундах. Для меня это будет очень интересно.
Я бы не сказал, что Чимаев является для меня самым неудобным соперником в дивизионе. Есть и более неудобные. В принципе, он для меня обычный соперник. Конечно, он хороший боец, но я не считаю его особенным. Просто он хайпует сейчас, преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает. У всех можно выиграть. Вы видели, как он с Бернсом подрался. До этого говорил, что он удары не пропускает, а в итоге сколько пропустил. Просто он ещё не дрался с человеком, который может у него выиграть», — приводит слова Рахмонова Vesti.kz.
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