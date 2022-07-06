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Рахмонов: я во всём сильнее Чимаева

Рахмонов: я во всём сильнее Чимаева
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Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов считает, что он сильнее шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Я во всём сильнее Чимаева. Не знаю, когда состоится наш бой, время покажет, но я хотел бы подраться с ним в чемпионском поединке, в пяти раундах. Для меня это будет очень интересно.

Я бы не сказал, что Чимаев является для меня самым неудобным соперником в дивизионе. Есть и более неудобные. В принципе, он для меня обычный соперник. Конечно, он хороший боец, но я не считаю его особенным. Просто он хайпует сейчас, преподносит себя как непобедимого, но таких людей не бывает. У всех можно выиграть. Вы видели, как он с Бернсом подрался. До этого говорил, что он удары не пропускает, а в итоге сколько пропустил. Просто он ещё не дрался с человеком, который может у него выиграть», — приводит слова Рахмонова Vesti.kz.

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