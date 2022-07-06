Конор Макгрегор: я первый кандидат на включение в Зал славы. Все рекорды принадлежат мне
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Знаменитый ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что он заслуживает того, чтобы войти в Зал славы промоушена.
«С нетерпением жду введения меня в Зал славы, но всё равно я — кандидат. Первый из всех. Все рекорды принадлежат мне. Скорость нокаутов. Количество нокдаунов. Нокауты в большинстве дивизионов. Финансовые показатели. И так далее. Я не тороплюсь, но всё ещё готов разбить нос и лишить оппонентов сознания. Настоящий боец», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.
Напомним, 33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и президентом собственного промоушена Eagle FC, был официально введён в Зал славы UFC на прошлой неделе.
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