Магомед Мустафаев узнал следующего соперника в UFC. Россиянин не дрался 2,5 года

Российский боец смешанных единоборств Магомед Мустафаев встретится с представителем Испании Йоэлем Альварезом на турнире UFC в Париже, который состоится 3 сентября.

Свой последний поединок Мустафаев провёл в феврале 2020 года. Тогда он уступил Брэду Ридделлу раздельным решением судей. Всего же на счету россиянина 18 боёв, в которых он одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. Таким образом, поединок с испанским бойцом станет первым для Мустафаева за 2,5 года.

Что касается Альвареза, то его последним противником был Арман Царукян. Бойцы встречались в начале 2022 года. Победу техническим нокаутом в поединке одержал россиянин. Всего на счету Альвареза 22 боя — 19 побед, три поражения.