Магомед Мустафаев узнал следующего соперника в UFC. Россиянин не дрался 2,5 года
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Мустафаев встретится с представителем Испании Йоэлем Альварезом на турнире UFC в Париже, который состоится 3 сентября.
Свой последний поединок Мустафаев провёл в феврале 2020 года. Тогда он уступил Брэду Ридделлу раздельным решением судей. Всего же на счету россиянина 18 боёв, в которых он одержал 14 побед и потерпел четыре поражения. Таким образом, поединок с испанским бойцом станет первым для Мустафаева за 2,5 года.
Что касается Альвареза, то его последним противником был Арман Царукян. Бойцы встречались в начале 2022 года. Победу техническим нокаутом в поединке одержал россиянин. Всего на счету Альвареза 22 боя — 19 побед, три поражения.
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