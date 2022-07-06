«Опять я водой облился». А. Емельяненко пошутил над хейтерами во время тренировки
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором показал свою тренировку.
«Опять я водой облился. Голова сухая, весь мокрый», — сказал Емельяненко.
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок проходил в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени на голых кулаках. Победу решением судей одержал Александр. Спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде праздновал Монсон.
Ранее Емельяненко рассказал о своём восстановлении и подготовке к бою с соотечественником Вячеславом Дациком.
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