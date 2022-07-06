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Головкин: расстроился из-за реакции Канело на поражение Биволу

Головкин: расстроился из-за реакции Канело на поражение Биволу
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Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг), казахстанец Геннадий Головкин считает, что бывший лидер рейтинга «pound-for-pound», мексиканец Сауль Альварес не смог достойно отреагировать на поражение российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу, поединок с которым состоялся в мае.

«Я не смотрел весь бой, только ярчайшие моменты. И я увидел победу Бивола. Когда же Канело отреагировал на результат, я расстроился. Потому что если вы профессиональный боксёр, то вы понимаете бокс.

Как он мог так отреагировать? Как можно верить, что ты победил, когда ты забрал один или два раунда? Как можно говорить так, когда за тобой следит так много людей? Это несправедливо. И, пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поздравить Дмитрия Бивола», – приводит слова Головкина издание Fansided.

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