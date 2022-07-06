Бывший соперник Усика дал Энтони Джошуа совет перед реваншем

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора, в прошлом деливший ринг с украинцем Александром Усиком, дал совет соотечественнику Энтони Джошуа перед их реваншем, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Он [Джошуа] обязан сильно бить по этому парню. Усик всегда меняет углы, так что Энтони нужно сделать так, чтобы он перестал двигаться. И есть всего один способ остановить такого парня – это бить его по локтям, бёдрам, везде. Чтобы он замедлился», – приводит слова Чисоры пресс-служба DAZN.

Напомним, первый поединок Усика и Джошуа состоялся в сентябре в Ноттингеме (Великобритания), и тогда украинец, будучи аутсайдером у букмекеров, победил единогласным решением судей и стал чемпионом мира в двух весовых категориях.