Тренер Канело: мы были близки к победе над Биволом
Поделиться
Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, по-прежнему считает, что его подопечный дал конкурентный поединок российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу в мае этого года.
Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением и нанёс Канело второе поражение в карьере.
«Необходимо подготовиться лучше и выступить лучше [в реванше]. Я считаю, что мы были близки к победе в этом бою. Но мы проиграли последние два раунда, и это привело к тому, что мы отдали поединок. При лучшей подготовке мы победим, без сомнений. Очевидно, мы отдали преимущество, когда согласились подраться в полутяжёлом весе. В ночь боя у Бивола было преимущество», – приводит слова Рейносо YouTube-канал Fight Hub TV.
Комментарии
- 6 июля 2022
-
18:59
-
18:41
-
18:11
-
17:32
-
17:17
-
15:49
-
14:49
-
13:28
-
12:05
-
11:47
-
10:10
-
09:34
-
05:38
-
03:53
-
01:07
-
00:49
-
00:42
-
00:16
-
00:02
- 5 июля 2022
-
23:34
-
23:27
-
22:16
-
22:03
-
21:33
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:46
-
20:36
-
19:47
-
19:44
-
19:06
-
17:56
-
17:38
-
16:43
Партнерский контент