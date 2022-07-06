Тренер Канело: мы были близки к победе над Биволом

Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга «pound-for-pound», мексиканца Сауля Альвареса, по-прежнему считает, что его подопечный дал конкурентный поединок российскому полутяжеловесу Дмитрию Биволу в мае этого года.

Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением и нанёс Канело второе поражение в карьере.

«Необходимо подготовиться лучше и выступить лучше [в реванше]. Я считаю, что мы были близки к победе в этом бою. Но мы проиграли последние два раунда, и это привело к тому, что мы отдали поединок. При лучшей подготовке мы победим, без сомнений. Очевидно, мы отдали преимущество, когда согласились подраться в полутяжёлом весе. В ночь боя у Бивола было преимущество», – приводит слова Рейносо YouTube-канал Fight Hub TV.