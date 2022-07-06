Брендан Шауб: UFC ведут Перейру, чтобы отдать на съедение Адесанье

Бывший боец UFC и комик Брендан Шауб считает, что в промоушене излишне торопятся с организацией титульного поединка в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
«У меня есть небольшая проблема с тем, что UFC ведёт Перейру только для того, чтобы отдать на съедение Адесанье. И ему дают идеальные бои, чтобы добраться до чемпиона. Не думаю, что мы видели такое…
С другой стороны, это показывает, как сильно доминирует Адесанья. Для него не осталось соперников, из-за чего UFC пытается придумать уже хоть что-то: «Окей, а давайте-ка возьмём этого парня Перейру, который дважды побил его, пусть и в кикбоксинге. Как довести его до титула? А просто дадим ему самые лёгкие бои», – сказал Шауб на YouTube-канале Anik & Florian Podcast.
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