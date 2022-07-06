Физиев — Макгрегору: приглашаю в наш зал, чтобы ты перестал жить в мире фантазий

10-й номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев ответил на высказывание бывшего чемпиона организации в двух дивизионах, звёздного ирландца Конора Макгрегора. Напомним, ранее Макгрегор критично высказался о фирменном уклонении Физиева от хай-киков.

«Конор, я приглашаю тебя в наш зал, где мы покажем тебе, как правильно бить ногами и защищаться, чтобы ты перестал жить в мире фантазий, в котором, как ты считаешь, можно нанести рубящий удар в подобной ситуации», – написал боец в социальных сетях.

Своё следующее выступление Рафаэль Физиев проведёт уже на этих выходных и встретится с бывшим чемпионом дивизиона, бразильским ветераном Рафаэлем дос Аньосом. Поединок возглавит турнир UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе (США).