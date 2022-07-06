Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Физиев — Макгрегору: приглашаю в наш зал, чтобы ты перестал жить в мире фантазий

Физиев — Макгрегору: приглашаю в наш зал, чтобы ты перестал жить в мире фантазий
Комментарии

10-й номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев ответил на высказывание бывшего чемпиона организации в двух дивизионах, звёздного ирландца Конора Макгрегора. Напомним, ранее Макгрегор критично высказался о фирменном уклонении Физиева от хай-киков.

«Конор, я приглашаю тебя в наш зал, где мы покажем тебе, как правильно бить ногами и защищаться, чтобы ты перестал жить в мире фантазий, в котором, как ты считаешь, можно нанести рубящий удар в подобной ситуации», – написал боец в социальных сетях.

Своё следующее выступление Рафаэль Физиев проведёт уже на этих выходных и встретится с бывшим чемпионом дивизиона, бразильским ветераном Рафаэлем дос Аньосом. Поединок возглавит турнир UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе (США).

Новость по теме
Макгрегор отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022