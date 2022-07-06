Соннен: бой с Перейрой внёс бы ясность в отношении Чимаева

Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен прокомментировал недавний пост шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева, заявившего о желании подраться с бразильским средневесом Алексом Перейрой.

«Это крайне показательный момент. Чимаев хочет заполучить бой, который внёс бы ясность в его отношении. Потому что в настоящий момент этой ясности нет.

Если бы он смог добиться поединка с Перейрой, то это бы утвердило его в дивизионе. Да, пусть это и не его дивизион, но его это не волнует. Сейчас это дивизион, в котором он мог бы побороться за звание претендента номер один», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Алекс Перейра ответил на вызов Хамзата Чимаева.