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Соннен: бой с Перейрой внёс бы ясность в отношении Чимаева

Соннен: бой с Перейрой внёс бы ясность в отношении Чимаева
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Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен прокомментировал недавний пост шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева, заявившего о желании подраться с бразильским средневесом Алексом Перейрой.

«Это крайне показательный момент. Чимаев хочет заполучить бой, который внёс бы ясность в его отношении. Потому что в настоящий момент этой ясности нет.

Если бы он смог добиться поединка с Перейрой, то это бы утвердило его в дивизионе. Да, пусть это и не его дивизион, но его это не волнует. Сейчас это дивизион, в котором он мог бы побороться за звание претендента номер один», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.

Ранее в интервью Алекс Перейра ответил на вызов Хамзата Чимаева.

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