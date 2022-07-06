Соннен: бой с Перейрой внёс бы ясность в отношении Чимаева
Поделиться
Бывший претендент на титул UFC, американец Чейл Соннен прокомментировал недавний пост шведского проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева, заявившего о желании подраться с бразильским средневесом Алексом Перейрой.
«Это крайне показательный момент. Чимаев хочет заполучить бой, который внёс бы ясность в его отношении. Потому что в настоящий момент этой ясности нет.
Если бы он смог добиться поединка с Перейрой, то это бы утвердило его в дивизионе. Да, пусть это и не его дивизион, но его это не волнует. Сейчас это дивизион, в котором он мог бы побороться за звание претендента номер один», – сказал Соннен на своём YouTube-канале.
Ранее в интервью Алекс Перейра ответил на вызов Хамзата Чимаева.
Новость по темеАлекс Перейра отреагировал на вызов Хамзата Чимаева
Комментарии
- 6 июля 2022
-
22:00
-
21:05
-
20:51
-
19:52
-
19:30
-
19:15
-
18:59
-
18:41
-
18:11
-
17:32
-
17:17
-
15:49
-
14:49
-
13:28
-
12:05
-
11:47
-
10:10
-
09:34
-
05:38
-
03:53
-
01:07
-
00:49
-
00:42
-
00:16
-
00:02
- 5 июля 2022
-
23:34
-
23:27
-
22:16
-
22:03
-
21:33
-
21:15
-
21:13
-
20:59
-
20:46
-
20:36
Партнерский контент