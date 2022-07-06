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Экс-претендент на титул UFC Кенни Флориан дал прогноз на бой Физиева и дос Аньоса

Экс-претендент на титул UFC Кенни Флориан дал прогноз на бой Физиева и дос Аньоса
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Трёхкратный претендент на титул UFC и комментатор Кенни Флориан высказался о поединке в лёгком весе (до 70 кг) между бразильским экс-чемпионом Рафаэлем дос Аньосом и представителем Киргизии Рафаэлем Физиевым, который состоится уже на этих выходных в Лас-Вегасе.

«Интересный поединок. Думаю, что дос Аньос имеет здесь определённый вес. Я считаю Физиева выдающимся ударником и, как по мне, он опаснее и быстрее дос Аньоса. Если поединок пройдёт в стойке, то Физиев победит. Но людям не стоит забывать о способности дос Аньоса, и особенно в лёгком весе, заставлять вас драться у сетки», – сказал Флориан в своём YouTube-подкасте.

Ранее Физиев ответил на высказывание Конора Макгрегора, раскритиковавшего его за фирменные уклоны от хай-киков.

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