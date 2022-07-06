Тедди Атлас назвал причину поражения Холлоуэя в третьем бою с Волкановски

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас высказался о третьем поединке за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и американцем Максом Холлоуэем, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США).
Напомним, Волкановски победил единогласным решением и довёл счёт в серии с Холлоуэем до 3-0.
«Давайте начнём с того, что Волкановски продолжает прогрессировать. Хотя я не думаю, что именно это сыграло роль в данном случае… Мне кажется, что Холлоуэй почувствовал давление, связанное с тем, что это был его последний шанс.
Да, отчасти результат был обеспечен и Волкановски, но, послушайте, он фактически вынес Холлоуэя, который выглядел слабым и разбитым. Это был совсем не тот великолепный Холлоуэй», – сказал Атлас на своём YouTube-канале.
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