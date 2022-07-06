Питер Фьюри: если Джошуа пойдёт на Усика, то окажется на спине

Питер Фьюри, бывший тренер и дядя чемпиона в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался об ожидаемом титульном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

«Конечно же, я буду смотреть, это большой бой в супертяжёлом весе. Я всегда говорил, что Усик – особенный талант. Да, Джошуа сменил тренеров, но, знаете, себя не изменишь.

Джошуа сильнее и больше. Но вопрос заключается в том, сможет ли он воспользоваться этим. Потому что когда он пытается воспользоваться этим, то открывает челюсть. Он не сможет задавить Усика. Всем нужно вернуться на землю. Он не задавит Усика, потому что если он это сделает, то окажется на спине», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.