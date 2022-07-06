«Об этом уже давно говорят». Британский экс-чемпион заявил о желании подраться с Тимом Цзю
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), британец Лиам Смит (31-3-1, 18 KO) заявил о желании встретиться с непобеждённым австралийским претендентом Тимом Цзю.
«Я занимаю вторую строчку в рейтинге WBO и третью – в рейтинге WBC. Так что я буду настраиваться на то, чтобы вновь побороться за чемпионский титул. Конечно же, если я стану обязательным претендентом, то чемпиону придётся встречаться со мной. Но на данный момент это не так.
Да, это был бы большой поединок. О нём уже давно говорят. Тим Цзю был готов подраться со мной, чтобы оказаться на позиции претендента, но он уже там. Сейчас он не собирается драться, но я уверен, что мы ещё встретимся», – сказал Смит в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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