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Майкл Чендлер предложил Оливейре заменить его в бою с Махачевым

Майкл Чендлер предложил Оливейре заменить его в бою с Махачевым
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер заявил, что готов заменить бразильца Чарльза Оливейру в бою с россиянином Исламом Махачевым, если он предпочтёт встретиться со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.

«Эй, Чарльз, занимайся своим делом, братан. Дождись возвращения Конора и сделай то, что должен. Ты заслужил это. У тебя победная серия, и ты выносишь всех подряд. Почему бы тебе не отступить ненадолго? А я пока поддержу дивизион и подерусь с Исламом за титул в следующем бою. И затем, когда ты получишь свой так называемый мегафайт, то вернёшься в лёгкий вес», – сказал Чендлер в социальных сетях.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился прогнозом на бой Махачева и Оливейры.

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