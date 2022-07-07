Тренер: Волкановски — лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории

Юджин Бэрман, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралийца Алекса Волкановски, заявил, что считает своего подопечного лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории.

Напомним, на минувших выходных в Лас-Вегасе Волкановски уверенно завершил трилогию с американцем Максом Холлоуэем, победив единогласным решением.

«Ох, у меня нет слов, чуваки. Мы с командой говорили о том, что нужно показывать мастер-класс. Чёрт, я не думал, что это будет настолько убедительно. Я давно знаю Алекса, и этот парень по-прежнему меня удивляет.

Он лучший на планете. Он победил в первом бою с Холлоуэем, но остались скептики. Да, реванш получился близким, но мы победили. Я не считал, что нам нужна трилогия. Просто осознайте, кто такой Алекс. Сейчас он лучший боец в мире вне зависимости от весовой категории. И если вы этого не видите, тогда вам лучше начать разбираться в спорте», – сказал Бэрман в интервью YouTube-каналу Submission Radio.