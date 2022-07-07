Дмитрию Биволу сделали предложение о следующем бое

Эдди Хирн, промоутер непобеждённого бойца полутяжёлого веса (до 79,4 кг), британца Джошуа Буатси (16-0, 13 KO), сообщил, что сделал предложение о бое команде чемпиона мира по версии WBA, россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO).
«Мы хотим, чтобы Буатси подрался с Биволом. Мы сделали Биволу предложение и сейчас хотим убедиться в том, что оно его устроит. Надеюсь, мы сможем организовать этот бой. Пока нет никакой договорённости, ещё ничего не подписано», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.
Джошуа Буатси 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в статусе бронзового призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в июле 2017 года. В своём последнем бою в мае Буатси победил единогласным решением бывшего соперника Бивола и соотечественника Крейга Ричардса (17-3-1, 10 KO).
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