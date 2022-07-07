Друг Чимаева снялся с турнира UFC London из-за травмы

Боец UFC Даррен Тилл был вынужден отказаться от участия в турнире UFC London, который состоится 23 июля. Он получил травму и снялся с поединка с Джеком Херманссоном, сообщает MMA Fighitng. Детали повреждения не раскрываются.
Вместо Тилла в бой с Херманссоном вступит ветеран Крис Кёртис. Новый поединок станет соглавным событием карда из 12 боёв на арене The O2 в Лондоне.
Джек Херманссон последний раз выступал в феврале этого года, проиграв Шону Стрикленду раздельным решением. Этому поражению предшествовала победа единогласным решением над Эдменом Шахбазяном в мае 2021 года.
Что касается Даррена Тилла, то уроженец Ливерпуля проиграл четыре из пяти последних поединков, причём единственную победу за это время он одержал над Келвином Гастелумом раздельным решением судей.
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