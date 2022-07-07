Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что его соотечественник Иан Гарри может стать чемпионом промоушена.
«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружён во всё это и наслаждался каждой секундой. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные. Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!» — написал Макгрегор в социальных сетях.
Иан Гарри на прошедшем турнире UFC 276 одержал победу в бою с Габриэлем Грином единогласным решением судей. Всего на его счету в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение.
Последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
- 7 июля 2022
-
13:03
-
11:48
-
10:34
-
09:19
-
08:02
-
01:03
-
00:41
-
00:25
-
00:11
- 6 июля 2022
-
23:59
-
23:01
-
22:47
-
22:14
-
22:00
-
21:05
-
20:51
-
19:52
-
19:30
-
19:15
-
18:59
-
18:41
-
18:11
-
17:32
-
17:17
-
15:49
-
14:49
-
13:28
-
12:05
-
11:47
-
10:10
-
09:34
-
05:38
-
03:53
-
01:07
-
00:49