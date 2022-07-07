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Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC

Макгрегор назвал ирландца, который может стать следующим чемпионом UFC
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор считает, что его соотечественник Иан Гарри может стать чемпионом промоушена.

«Иан Гарри выглядел невероятно впечатляюще в эти выходные. Он был полностью погружён во всё это и наслаждался каждой секундой. Его потенциал стать следующим чемпионом UFC из Ирландии значительно вырос в эти выходные. Поздравляю, Иан, продолжай в том же духе, брат!» — написал Макгрегор в социальных сетях.

Иан Гарри на прошедшем турнире UFC 276 одержал победу в бою с Габриэлем Грином единогласным решением судей. Всего на его счету в смешанных единоборствах 14 побед и одно поражение.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.

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