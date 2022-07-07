«Это так мило». Джонс издевательски ответил Нганну, который заступился за Адесанью
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), звёздный американец Джон Джонс ответил на слова Фрэнсиса Нганну, который после победы Исраэля Адесаньи на турнире UFC 276 поддел в социальных сетях своего возможного соперника.
«Вы только взгляните на Фрэнсиса, защищающего Эльзу – это так мило. Я мог бы уйти ещё на два года, и ваша общая работа всё равно не будет соответствовать тому, что я сделал в октагоне», — написал Джонс в социальных сетях.
Отметим, что Нганну в настоящее время восстанавливается после травмы. Джонс не дрался с февраля 2020 года, когда в непростом бою на турнире UFC 247 одолел единогласным решением соотечественника Доминика Рейеса.
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