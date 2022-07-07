Чемпион AMC Fight Nights побьётся в шоу Даны Уайта за право попасть в UFC

Действующий чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Нариман Аббасов (28-4) выступит в октябре в шоу Даны Уайта, где постарается заработать контракт с UFC. Об этом боец сообщил на пресс-конференции, прошедшей при организации Минспорта Азербайджана.

Аббасов защитил титул лёгкого дивизиона в поединке против Марифа Пираева (30-5). Азербайджанский боец победил технической остановкой. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 112, который проходил 10 июня в Москве. У Наримана Аббасова 28 побед на профессиональной уровне при трёх поражениях. В данный момент он идёт на серии из 13 побед.