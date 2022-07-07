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Сехудо: я бы съел О'Мэлли живьём. Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса

Сехудо: я бы съел О'Мэлли живьём. Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо высказался по поводу соотечественника Шона О'Мэлли.

«Во-первых, его выступление было абсолютно отстойным. Он много болтает, как и любой боец, но я бы постоял за свои слова.

Я просто думаю, что он считает себя лучше, чем он есть на самом деле, и для меня это проблема, поэтому я бросил ему вызов.

Я говорю: «Ну что, ты готов?» Он такой «К-к-к». Я должен начать называть его заикающимся Шоном, потому что он спотыкается о свои собственные чёртовы слова. Если он захочет подраться со мной, то это будет самое худшее для него.

Это было бы как Джейк Пол против Джона Джонса. Я бы съел этого чувака живьём», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

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