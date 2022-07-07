Фелипе Фроес получил шанс вернуть пояс чемпиона ACA

Экс-чемпион АСА Фелипе Фроес проведёт бой за титул чемпиона с Алиханом Сулеймановым на ACA 141 в Сочи.Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

«22 июля на ACA 141 в Сочи бразилец заменит Магомедрасула Хасбулаева в чемпионском бою против россиянина Алихана Сулейманова. Действующий чемпион ACA Хасбулаев получил травму бедра во время подготовки и по рекомендации врачей был вынужден сняться с боя. Бой между Фроесом и Сулеймановым будет носить статус временного чемпиона, победитель выйдет на бой с Фродо после его восстановления». Ислам Омаров, с которым был запланирован бой Фроеса на ACA 141, получит нового соперника», — сказал Яценко.

Фрос владел чемпионским поясом в 2019 году после победы над Салманом Жамалдаевым. Позже провёл успешную защиту титула в бою с Маратом Балаевым. Но именно в бою с Хасбулаевым после удачного проведённого удушающего в четвёртом раунде весной 2021-го Фроес потерял свой титул.

Турнир ACA 141, главным событием которого станет четвертьфинальный бой престижнейшего Гран-при ACA между Али Багровым и Рашидом Магомедовым, пройдёт в Ледовом Дворце «Большой» в ФТ «Сириус».