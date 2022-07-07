«Это делает меня лицемером». Актёр Крис Пратт извинился за критику Адесаньи
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Голливудский актёр Крис Пратт, известный по участию в фильмах киновселенной Marvel и франшизе «Мир юрского периода», извинился за свои высказывания о выступлении чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи в бою с американцем Джаредом Каннонье, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе.
«Извини, брат. Меня раздражает, когда люди критикуют мою работу, потому что сами они никогда ничем не рисковали. Критика с моей стороны делает меня лицемером. Моя вина. Оставайся чемпионом», — написал Крис Пратт в своих социальных сетях.
Ранее Пратт раскритиковал выступление Адесаньи.
Напомним, поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.
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