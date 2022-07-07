Биспинг: у Перейры лучшие шансы победить Адесанью

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг поделился ожиданиями от возможного боя между чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.
«Перейра — глоток свежего воздуха. Думаю, он тот парень, который способен победить Адесанью. Я не считаю, что Алекс может это сделать, потому что Исраэль превосходит его в кикбоксинге. Но Перейра выглядит немного более опасным бойцом, у него больше мощности. Да, в вопросе техники он менее чистый, но я понимаю, почему именно Перейра будет следующим претендентом. Несомненно, у Перейры лучшие шансы победить Адесанью», — приводит слова Биспинга MMAJunkie.
Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге, и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.
На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье.
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