Сехудо: если Чимаев поднимется в средний вес, то у Адесаньи возникнут проблемы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо считает, что Хамзат Чимаев может доставить проблем Исраэлю Адесанье, если поднимется в средний вес.



«Я всё ещё считаю, что если такой боец, как Хамзат Чимаев, поднимется в средний вес, то у Исраэля Адесаньи возникнут проблемы. У Чимаева есть трудности с весогонкой в полусреднем весе, все это знают. Так что я считаю, что он сможет найти себе место в среднем весе, и, думаю, размажет некоторых парней в этом дивизионе», — приводит слова Генри Сехудо BJPenn.



Последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продолжалось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.