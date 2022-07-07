Владелец American Top Team: в бою Махачева и Оливейры я бы поставил на Ислама

Дэн Ламберт, владелец известного зала American Top Team, высказался о потенциальном бое Чарльза Оливейры и Ислама Махачева.



«Побьёт ли Ислам Чарльза? Да. Если бы я ставил деньги на этот бой, то выбрал бы Ислама. Если Ислам победит, то он определённо займёт своё место в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории», — цитирует Ламберта MMAJunkie.



В своём последнем бою Оливейра на турнире UFC 274 победил Джастина Гэтжи сабмишеном в первом раунде. В общей сложности на счету Оливейры 33 победы и восемь поражений.



Предыдущий бой Махачева в феврале на турнире UFC Fight Night 202 завершился победой над Бобби Грином техническим нокаутом в первом раунде. В активе россиянина 22 победы при единственном поражении.

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