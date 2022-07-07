Физиев назвал список секундантов на бой с дос Аньосом

10-й номер рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Рафаэль Физиев назвал секундантов, которые будут находиться в его углу во время поединка с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом.
«В углу будут Генри Хуфт, Ник Ленц и Саят Абдрахманов», — цитирует Физиева «Матч ТВ».
Бой дос Аньоса и Физиева состоится 9 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. Последний поединок Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение.
Дос Аньос на турнире UFC 5 марта встретился с Ренато Мойкано. Победу единогласным решением судей тогда праздновал Рафаэль. Для дос Аньоса этот успех стал вторым кряду в UFC и 31-м за карьеру в смешанных единоборствах при 13 поражениях.
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