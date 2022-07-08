Мэнни Пакьяо подерётся с южнокорейским блогером

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо вернётся в ринг в декабре 2022 года, сообщает BoxingScene.



Пакьяо проведёт выставочный бой против южнокорейского блогера и инструктора по самообороне и единоборствам Ди Кей Йо.



Ди Кей Йо ранее встречался с бойцом ММА Брэдли Скоттом, проиграв ему по итогам шести раундов. Однако официально результаты этого боя не оглашались.



Напомним, в последнем поединке Пакьяо неожиданно проиграл кубинскому боксёру Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Поединок Угаса и Пакьяо прошёл на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе. Для 42-летнего Пакьяо этот поединок стал первым с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишён этой регалии за длительный простой.