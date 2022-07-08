Александр Емельяненко раскрыл подробности своих тренировок. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, как в настоящее время проходят его тренировки и показав видео с одной из них.
«Уже классические 5 км и 3 раунда по 5 минут до завтрака. Всем хорошего дня и отличного настроения», — написал Емельяненко.
Александр Емельяненко показал бой с тенью:
Александр сейчас готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах. Сразиться соперники должны в сентябре нынешненего года.
В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном и победил его решением судей.
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