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Александр Емельяненко раскрыл подробности своих тренировок. Видео

Александр Емельяненко раскрыл подробности своих тренировок. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказав, как в настоящее время проходят его тренировки и показав видео с одной из них.

«Уже классические 5 км и 3 раунда по 5 минут до завтрака. Всем хорошего дня и отличного настроения», — написал Емельяненко.

Александр Емельяненко показал бой с тенью:

Александр сейчас готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Оба спортсмена уже подписали контракт на бой. Противостояние будет транслироваться на федеральных каналах. Сразиться соперники должны в сентябре нынешненего года.

В последнем бою Емельяненко встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном и победил его решением судей.

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